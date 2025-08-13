Война Тысяча двести шестьдесят седьмой день. Зеленский проводит в Берлине видеоконференцию с Трампом. К чему может привести прорыв россиян под Добропольем

Белозерское, Донецкая область. 12 августа 2025 года Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA

Мир

Зеленский и европейцы созваниваются с Белым домом в преддверии саммита на Аляске

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня прибыл с ранее не анонсированным визитом в Берлин.

Главная цель поездки Зеленского — участие в видеоконференции, посвященной предстоящим переговорам президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. В конференции примут участие сам Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и лидеры крупнейших стран Европы.

Помимо конференции, ожидаются двусторонние переговоры президента Украины с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Зеленский накануне провел большую пресс-конференцию, на которой рассказал о своих ожиданиях от переговоров Путина и Трампа на Аляске. Он заявил, что эта встреча может быть важна для двусторонних отношений между РФ и США, однако без участия представителей Киева «ничего об Украине они принять не могут». «Я очень верю и надеюсь, что президент США это понимает и осознает», — сказал президент Украины.

Зеленский также заявил, что Украина не будет выводить войска из Донецкой области в рамках мирного соглашения, однако при этом не стал исключать возможности изменения границ. «Обмен территорий — это очень сложный вопрос, который невозможно отделять от гарантий безопасности для Украины, для нашего суверенного государства и нашего народа», — сказал он.

Лидеры Евросоюза на протяжении последних дней пытаются оказать давление на Трампа в публичных заявлениях, требуя более активного участия Европы в процессе урегулирования.

Как пишет Politico со ссылкой на источники, Белый дом в последние дни активно обсуждает свою стратегию с европейскими союзниками — вопреки обычному подходу Трампа: американские чиновники регулярно проводят телефонные переговоры с европейскими коллегами, информируя их о подготовке к саммиту и предложениям России. При этом издание отмечает, что в Европе беспокоятся, является ли это действительно сдвигом позиции США и желанием наладить более тесное взаимодействие или же это просто «красивые слова без реальных консультаций».

Украина

Разовьет ли Россия успех в наступлении после прорыва под Добропольем?

Российским военным, вероятно, будет сложно в ближайшем будущем развить тактический успех в районе Доброполья в прорыв оперативного уровня, считают аналитики Института по изучению войны (ISW). Как полагают в ISW, российские военные пока не смогли перебросить подкрепления, чтобы окопаться на территориях, захваченных в ходе прорыва — и, вероятно, столкнутся с серьезным сопротивлением ВСУ в попытках сделать это. Украинский Генштаб уже сообщил, что командование выделило дополнительные силы на этот район.

Наступление на добропольском направлении, по данным аналитиков, до сих пор вели лишь ограниченные диверсионные и разведывательные группы. Они проникают в ближний тыл ВСУ, находя слабые места в обороне, после чего пытаются накопить силы и атаковать в попытках закрепиться. Продвижение у Доброполья было более глубоким и быстрым, чем обычно, однако «способность превратить эти тактические успехи в прорыв в ближайшем будущем не гарантирована».

В ISW отметили, что неожиданное на первый взгляд продвижение россиян на добропольском направлении в реальности было не мгновенным, а произошло после месяцев подготовки, и что это продвижение стоило «значительных затрат российских войск». Аналогичные данные приводит The Wall Street Journal — со ссылкой на офицера из «Азова», служащего в этом районе, газета пишет, что россияне нашли брешь в украинских линиях обороны после нескольких недель пробных атак и для прорыва использовали огромные резервы живой силы.

Военный эксперт Фонда Карнеги Майкл Кофман также выразил мнение, что ситуация не приведет к более серьезному оперативному прорыву, но сам факт является «симптомом трудностей и проблем», с которыми сталкивается украинская армия — недоупомлектованностью подразделений и отсутствием сплоченных оборонительных линий.

При этом Кофман также заявил, что хотя на карте линия обороны выглядит прорванной, на практике это мало что значит — так как «это не война окопов, удерживаемых пехотой, а хорошо замаскированных позиций для техники и небольших групп пехоты с большими промежутками между ними». По мнению эксперта, ситуация для ВСУ с учетом нынешнего российского наступления может ухудшиться, но пока делать такую оценку рано.

В ISW также обращают внимание, что многие крупные российские провоенные блогеры, которые «часто преувеличивают масштабы российского продвижения», на этот раз выступили со сдержанными оценками, отмечая, что говорить о полномасштабном прорыве пока рано, так как российским военным еще лишь предстоит закрепиться на своих позициях.

Дарья. Я не думаю, что война может завершиться в один миг — так попросту не бывает. Если отключиться от всех эмоций, даже в идеальном случае потребуется много, много, очень много согласований всех сторон и обсуждений. Другое дело, что у Трампа горит нобелевка, и он постарается собрать что угодно громкое, чтобы заявлять, как все будет хорошо и прекрасно при нем и какой он молодец. Как верно замечает , Трамп — нарцисс и ему хочется ачивок на погоны.

Что до Путина, никто из нас не может заглянуть в его голову и покопаться. Другое дело, что, может быть, ему предложили что-то выгодное. Может, ему будет ок предъявить его избирателям текущую линию фронта как достижение (возмущающихся посадит, не впервой). Может, ему будет ок показать Трампу, как он готов к переговорам и нормализации отношений, хотя злые [подставьте нужную страну] и пытаются сорвать диалог. А может, что-то еще.

Что насчет лично моего мнения — если честно, за 3,5 года я устала от своего собственного мнения. И надеяться я устала, и не надеяться — я устала от любых собственных эмоций. Я хочу ориентироваться только на факты. Я — самый обычный человек, фактов у меня нет. Ну, кроме одного: ни о каком завершении войны речь не идет, разве что о перемирии.

«Медуза»