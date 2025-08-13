«Путин блефует и не хочет мира». Зеленский и европейские лидеры созвонились с Трампом перед саммитом на Аляске Вот что они рассказали об итогах этих переговоров. Коротко

Эммануэль Макрон

Общение с Трампом помогло прояснить его намерения, а нам — выразить наши ожидания. Цель США на встрече с Россией на Аляске — добиться прекращения огня. Мы хотим, чтобы все, что касается Украины, обсуждалось с Украиной. Все территориальные вопросы, которые касаются Украины, должны обсуждаться только с Зеленским. Трамп это четко выразил. Сегодня на повестке дня нет серьезных планов по обмену территориями.

Мы обсудили сегодня ситуацию на поле боя. Я сказал Трампу и нашим европейским союзникам, что Путин блефует. Он старается надавить перед встречей на Аляске на всех и сделать вид, что санкции не работают. На самом деле санкции очень эффективны и наносят ущерб российской военной экономике. Нужно дальнейшее давление. Я сказал им, что Путин не хочет мира — он хочет оккупировать нашу страну. Надеемся, что главной темой встречи на Аляске станет прекращение огня. Трамп говорил об этом несколько раз. После переговоров на Аляске мы с лидером США созвонимся и обсудим результаты. Моя позиция по Донбассу не изменилась. Она основана на Конституции Украины. Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности.

На Аляске могут быть приняты важные решения. Мы делаем все возможное, чтобы задать правильный курс. Хотим, чтобы Трамп добился успеха в пятницу. В разговоре с лидером США мы обозначили следующие пункты: на следующих встречах Украина должна быть за столом переговоров, но первым шагом должно стать прекращение огня; Украина готова к переговорам по территориальным вопросам, но юридическое признание российской оккупации не обсуждается; переговоры должны включать в себя гарантии безопасности для Киева. Мы полностью сошлись с Трампом во мнениях как по текущей ситуации, так и по целям, которых надо достичь. Если Россия после встречи на Аляске ничего не предпримет, Европа и США должны усилить давление.

Это заявлений президента Украины Владимира Зеленского, канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона, сделанных после видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом. Полностью выступления смотрите здесь и здесь. Переговоры прошли в преддверии саммита Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске 15 августа.

