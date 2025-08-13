Трамп пригрозил России «серьезными последствиями», если Путин после встречи на Аляске не прекратит войну

Россию ждут «серьезные последствия», если президент РФ Владимир Путин после встречи на Аляске с лидером США Дональдом Трампом не прекратит воевать с Украиной. Об этом Трамп заявил журналистам, выступая в Кеннеди-центре в Вашингтоне.

Трампа спросили, какие будут последствия для Путина и России, если российский президент не остановит войну после встречи 15 августа. Он ответил: «Да, они будут. Будут очень серьезные последствия».

При этом у лидера США нет уверенности, что его встреча с Путиным пройдет успешно. На вопрос, верит ли он, что сможет убедить российского президента прекратить обстреливать мирных жителей Украины, тот ответил: «Думаю, ответ — нет. Потому что у меня [с ним уже] был такой разговор».

Трамп добавил, что если встреча с Путиным пройдет успешно, то он хотел бы почти сразу провести вторую встречу — с участием трех сторон: Вашингтона, Москвы и Киева. «Если я не получу желаемых ответов [на Аляске], второй встречи не будет», — добавил он.

Свой разговор с Зеленским и европейскими лидерами 13 августа Трамп оценил на «десятку». «У нас был очень хороший разговор. Я бы оценил его на десятку, знаете ли. Очень, очень дружелюбно», — сказал президент США.

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина запланирована на 15 августа. Она пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

В преддверии переговоров с Россией Трамп созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Те, среди прочего, сказали президенту США, что Киев должен участвовать в дальнейших переговорах.

