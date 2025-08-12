Военный 152-й отдельной бригады Вооруженных сил Украины возле Покровска в Донецкой области, 5 августа 2025 года Reuters / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Верите ли вы, что предстоящая встреча Путина и Трампа — это предвестие скорого мира или, по крайней мере, прекращения огня? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Что случилось

Многочисленные украинские источники сообщили, что Вооруженные силы РФ прорвались возле города Доброполье в Покровском районе Донецкой области Украины в направлении Краматорска и Славянска. Независимых подтверждений этой информации нет, в открытом доступе не публиковали видеозаписи, которые могли бы подтвердить столь глубокий прорыв.

Украинский OSINT-проект DeepState, близкий к Минобороны Украины, сообщил 11 августа, что:

ВС РФ продвинулись на восемь-десять к северу от Покровска, подошли к селам Кучеров Яр и Золотой Колодец, где накапливают силы для дальнейшего наступления;

из Кучерова Яра они подошли к расположенному рядом селу Веселое, по состоянию на 11 августа в этом районе находились около 20 российских военных;

также армия России пытается закрепиться вблизи трассы Доброполье — Краматорск, фиксируясь на селах Нововодяное и Петровка.

DeepState опубликовал карту, на которой показан прорыв ВС РФ Канал DeepStateUA в Telegram

В DeepState заявили, что российские военные «прощупали слабые места для дальнейшего движения», стремятся быстро закрепиться и накопить силы, чтобы продвинуться дальше, при этом украинские командиры «либо не понимают всю глубину проблемы, либо подают ситуацию как „контролируемую“».

Как отмечает OSINT-проект, в районе сел Золотой Колодец, Шахово и соседних населенных пунктов украинские силы возвели новые инженерно-фортификационные сооружения, которые ВС РФ «спокойно обходит, а в дальнейшем займет и использует для своей обороны». Если российские военные смогут полностью захватить Золотой Колодец, Кучеров Яр, Веселое и другие ближайшие населенные пункты, Украина может «столкнуться с тем, что Доброполье падет быстрее, чем Покровск», предупредили в DeepState.

Как заявил 11 августа военный аналитик финской Паси Паройнен, ситуация к северу от Покровска быстро ухудшается, за последние три дня (9-11 августа) войска РФ быстро проникли за украинские линии обороны на глубину примерно 17 километров. «По имеющимся данным, передовые российские подразделения достигли дороги Т0514 Доброполье — Краматорск, а также сообщается, что российские группы проникли на окраины города Доброполье», — заявил Паройнен.

Войска РФ, начиная с мая и по конец июля, смогли продвинуться по трассе Покровск — Константиновка на более чем 10 километров, создав угрозу окружения агломерации Покровск — Мирноград, сообщала «Украинская правда» 29 июля. Расширение территории, контролируемой ВС РФ, в направлении Золотого Колодца и Нововодяного «фактически означает окончательную потерю этой трассы», считает издание. Дорога считалась главной линией снабжения Покровска, но в июне ее закрыли для мирных жителей из-за атак дронов России.

Что говорят в Украине

Оперативная группировка войск ВСУ «Днепр» утверждает, что армия РФ, используя численное преимущество и несмотря на потери, «пытается просачиваться небольшими группами мимо первой линии украинских позиций». При этом, заявили в ВСУ, российские военные не контролируют территорию. В «Днепре» добавили, что ситуация сложная, в районе Доброполья и Покровска идут самые интенсивные бои на всей линии фронта, но украинские войска «уничтожают» группы ВС РФ.

Бойцы «Азова» несколько дней назад заняли полосу обороны на покровском направлении вблизи Доброполья и дороги Доброполье-Краматорск, сообщила «Украинская правда» 12 августа. Военные блокировали силы России «в определенном районе», заявили в «Азове». Ранее за этот район отвечала оперативно-тактическая группировка «Покровск», но, как заявили «Украинской правде» военные ВСУ, «абсолютно не справлялась с обороной на этом участке фронта».

Внимание. В следующем абзаце есть мат.

Бывший начальник штаба «Азова» Богдан Кротевич в обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому заявил, что на линии Покровск — Константиновка происходит «без преувеличения полная пизда», и с каждым днем обстановка ухудшается. «Линии боевого столкновения как постоянной линии — фактически не существует», — заявил Кротевич. Он отметил, что Покровск и Мирноград почти окружены, Константиновка находится «в полуокружении», а ВС РФ продвигаются в направлении Краматорска и Дружковки.

Глава фонда «Вернись живым» Тарас Чмут считает, что ситуация в Донецкой области может привести к тому, что бронетанковые группы РФ выйдут в тыл ВСУ: «И карта снова будет „сдвигаться“, как это было в 2022-м — десятками, сотнями квадратных километров ежедневно».

Анонимный пользователь соцсети Х Tatarigami_UA, который называет себя украинским офицером запаса, считает, что «нынешняя ситуация серьезна, но далека от коллапса, как предполагают некоторые». «И в 2014, и в 2015 году Россия начинала крупные наступления перед переговорами, чтобы получить преимущество», — заявил он.

Обновление. Генштаб ВСУ днем 12 августа опубликовал сообщение, в котором говорится, что украинские военные «принимают эффективные меры», чтобы остановить продвижение российской армии на добропольском и покровском направлениях. «Наши подразделения ведут тяжелые оборонительные бои против превосходящих сил противника. Так, только на покровском направлении оккупанты сосредоточили группировку численностью более 110 тысяч личного состава. <…> Ситуация непростая и динамичная, однако Силы обороны принимают все необходимые меры, чтобы выявить и уничтожить враждебные группы», — заявили в ВСУ, добавив, что в эти районы направлены дополнительные силы.

Что говорят в России

Российские Z-каналы считают, что в районе Доброполья просочились российские диверсионно-разведывательные группы. «Наши передовые части действительно развивают наступление на том направлении, но пока сложно сказать о реальном масштабе и задействованных в броске силах армии России», — написал телеграм-канал «Два майора». Пока рано говорить о том, что ВС РФ закрепились в районе Доброполья, считает канал «Рыбарь», близкий к Минобороны РФ. «До появления кадров объективного контроля говорить о полномасштабном прорыве сложно», — отметили авторы канала.

Бывший советник Кремля, политолог Сергей Марков считает, что российские войска смогли прорваться из-за «частичного развала фронта ВСУ из-за нехватки войск». «Этот прорыв — подарок Путину и Трампу к переговорам и говорит, что Зеленский и Европа должны отдать весь Донбасс как обмен территориями — иначе армия России возьмет их силой», — заявил Марков.

Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин собираются встретиться 15 августа на Аляске, чтобы обсудить возможное прекращение российско-украинской войны. По неподтвержденным сообщениям СМИ, Путин заявил США, что хочет, чтобы Украина передала часть Донецкой области, которую Россия не контролирует. При этом он не готов возвращать Украине части Херсонской и Запорожской областей, захваченные Россией. Президент Украины Владимир Зеленский публично выступил против территориальных уступок России.

что происходит на фронте

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Алиса. С февраля 2022 меня преследуют панические атаки и волнение. Нескончаемый поток стресса, сначала было больно осознавать, что такое может быть в наше время, в наш век. Реакция людей и близких родственников еще больше удивляла, люди не понимают или не хотят понимать очевидное. Они не хотят думать, за них это уже сделали и сказали, как правильно.

Больше всего поражало и поражает мнение одного из ближайших родственников. Человек считает, что то, что происходит в стране в данный момент — это «временное неудобство», и, как только все закончится, все сайты магическим образом разблокируют, ютуб перестанет замедляться, а информационный пузырь лопнет и «заживем как раньше». И я не удивлюсь, если так думают многие мои знакомые, я просто не понимаю, как можно жить в состоянии амебы и радоваться жизни, делая вид, что ничего не происходит, что все это нормально…

Больше всего меня пугает осознание того, что все это в принципе стало нормой… Как мы до этого докатились? Как люди могут жить и не думать об этом всем? Нет, я не считаю, что все неудобства, весь информационный пузырь и запреты — это хуже, чем быть под гнетом дронов и ночных обстрелов. Я считаю, что все мы заложники ситуации…

Отвечая на вопрос о переговорах и изменениях: Нет, Трамп не закончит войну. Нет, ничего не изменится. Все будут гнуть свои линии, пока кто-нибудь первый не уйдет на тот свет и гарантий, что у той же России или Украины будет будущее, нет. Я просто боюсь того, что не выдержу и не увижу конца этого ада.

о чем мы писали накануне

