Спецпосланник президента США Стив Уиткофф приехал в Москву. Через два дня истекает срок, который Трамп дал Путину на завершение войны

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф прилетел в Москву, сообщил 6 августа «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник.

По его словам, Уиткоффа встретил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Это уже пятый визит Уиткоффа в Россию в 2025 году.

Президент США Дональд Трамп в конце июля установил для России 10-дневный срок — он истекает 8 августа — до которого армия РФ должна прекратить боевые действия в Украине. В противном случае Трамп пригрозил ввести санкции против России и ввести пошлины в отношении стран, которые покупают российскую нефть. Трамп заявил, что примет решение о мерах против России и ее торговых партнеров после переговоров Уиткоффа в Москве.

Владимир Путин прямо не отвечал на ультиматум Трампа. Президент РФ заявил 1 августа, что Россия выступает за «прочный мир», но ее цели в войне остались прежними. В частности, Москва хочет, чтобы Киев признал российскими четыре региона Украины, об аннексии которых Россия объявила в 2022 году.

Источники Reuters, близкие к Кремлю, сообщили, что Россия сможет начать мирные переговоры после того, как полностью захватит Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. По данным Bloomberg, Москва допускает, что в качестве уступки Трампу может прекратить огонь в воздухе, но не на земле.

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