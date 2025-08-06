Путин провел переговоры со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Они не стали делать публичных заявлений после встречи
Источник: ТАСС
В Кремле завершились переговоры президента РФ Владимира Путина и Стивена Уиткоффа, спецпосланника президента США Дональда Трампа, сообщает ТАСС.
Встреча продолжалась около трех часов. Никаких публичных заявлений Путин и Уиткофф после нее не делали.
Уиткофф приехал в Москву за два дня до истечения срока ультиматума, который Путину поставил Дональд Трамп. Он требует от президента России согласиться на прекращение огня до 8 августа, в противном случае угрожая ввести пошлины для покупателей российской нефти.