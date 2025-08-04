Президент США Дональд Трамп сообщил, что его специальный посланник Стив Уиткофф посетит Россию в преддверии окончания 10-дневного срока, который американский лидер дал Москве на прекращение огня в Украине, сообщает AFP.

Во время общения с журналистами 3 августа Трамп сказал, что Уиткофф приедет в Россию 6 или 7 августа.

Когда журналисты спросили, какое послание Уиткофф передаст Москве и может ли Россия что-то сделать, чтобы избежать санкций, Трамп ответил: «Да, [Россия может] договориться, чтобы люди перестали гибнуть».

В беседе с журналистами Трамп также сказал, что две атомные подводные лодки, которые он направил ближе к России после онлайн-спора с бывшим президентом РФ Дмитрием Медведевым, сейчас находятся «в регионе». Он не стал уточнять тип подлодок и место их дислокации.

Дональд Трамп в конце июля установил для Москвы 10-дневный срок — до 8 августа — до которого российская армия должна прекратить боевые действия в Украине. В противном случае Трамп пригрозил ввести санкции и принять другие меры против России.

Президент РФ Владимир Путин заявил 1 августа, что Москве «нужен длительный и прочный мир на хороших базовых основаниях, которые удовлетворяли бы и Россию, и Украину». Он подчеркнул, что цели России в войне остались прежними: Украина должна признать оккупированные территории российскими и отказаться от планов вступить в НАТО, а Запад — снять санкции.

Дональд Трамп приказал 1 августа разместить две атомные подводные лодки «в соответствующих регионах» из-за «крайне провокационных» заявлений Дмитрия Медведева. «Он [Медведев] заговорил о ядерном оружии, а когда речь заходит о ядерном оружии, мы должны быть готовы. И мы полностью готовы», — сказал Трамп.

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