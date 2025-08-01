Трамп заявил, что приказал отправить две атомные подлодки «в соответствующие регионы» из-за «провокационных» высказываний Медведева

Президент США Дональд Трамп приказал разместить две атомные подводные лодки «в соответствующих регионах» из-за «крайне провокационных» заявлений заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

По словам лидера США, он отдал приказ «на случай, если эти безрассудные и подстрекательские высказывания окажутся не просто словами». «Слова имеют большое значение и нередко приводят к непредвиденным последствиям. Надеюсь, в этот раз до этого не дойдет», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

О каких регионах идет речь, президент США не пояснил.

Дональд Трамп и Дмитрий Медведев поссорились в соцсетях, после того как зампред Совбеза РФ намекнул на возможную передачу ядерного оружия Ирану, а также раскритиковал ультиматум США по завершению российско-украинской войны. В ответ американский лидер предложил Медведеву «следить за словами». Российский чиновник, обращаясь к Трампу, 31 июля написал, что пусть тот «вспомнит свои любимые фильмы про „ходячих мертвецов“, а также то, как может быть опасна несуществующая в природе ».

Индекс Мосбиржи резко упал на фоне заявления Трампа — на минимуме он опустился до 2709,26 пункта, отмечает РБК. Одновременно резко выросла цена нефти Brent, превысив отметку в 70 долларов за баррель.

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