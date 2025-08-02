Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ о переброске двух атомных подлодок после высказываний замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, так как стремится защитить американцев.

«Нам пришлось это сделать. Прозвучала угроза, мы посчитали ее неуместной, поэтому нам просто нужно быть осторожными. Я делаю это, исходя из безопасности наших людей. Бывший президент России выступил с угрозой, и мы собираемся защитить наш народ, — сказал американский лидер в беседе с журналистами в Белом доме. — Он [Медведев] заговорил о ядерном оружии, а когда речь заходит о ядерном оружии, мы должны быть готовы. И мы полностью готовы».

Заочная перепалка между Трампом и Медведевым в соцсетях произошла после того, как президент США выдвинул новый ультиматум по завершению российско-украинской войны в течение десяти дней. Когда Медведев раскритиковал ультиматум, Трамп назвал его «несостоявшимся бывшим президентом» и предложил «следить за словами». На это Медведев напомнил о российской системе ядерного сдерживания . После этого Трамп объявил, что из-за провокационных заявлений Медведева отправляет две атомные подводные лодки в «соответствующие регионы».

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