Премьер Польши заявил, что в стране задержаны 32 человека, которых подозревают в причастности к нападениям и диверсиям по заказу российских спецслужб

В Польше задержаны 32 человека, которых подозревают в том, что они сотрудничали с российскими спецслужбами и были причастны к нападениям и диверсиям, заявил премьер страны Дональд Туск на заседании правительства.

Он добавил, что эти подозрения «подкреплены конкретными доказательствами» и обоснованы, но не привел подробностей.

Один из задержанных уже осужден и находится в тюрьме. Среди ожидающих суда — граждане Польши, России, Украины, Беларуси и колумбиец. По словам Туска, «этот список не является исчерпывающим».

«У нас сегодня нет сомнений, что российская активность касается также некоторых организованных политических кругов, и что дестабилизация ситуации на границах, попытки парализовать работу наших служб очень тесно связаны с такими радикальными диверсионными действиями, как попытки поджогов или избиений», — сказал Туск.

Ранее утром представитель координатора спецслужб Яцек Добжиньский сообщил, что за двумя поджогами строительных складов, произошедшими в мае 2024 года, стоит 27-летний гражданин Колумбии, действовавший по заданию российской разведки. Агентство внутренней безопасности Польши предъявило ему обвинения в шпионаже и террористической деятельности.

Власти Польши неоднократно сообщали о задержаниях участников «шпионской сети», связанных с предполагаемой работой на российскую разведку. В марте 2023 года сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали шесть человек по подозрению в шпионаже в пользу России. Позже число задержанных выросло до 16 человек, в числе которых было 13 украинцев. В феврале 2025-го Туск объявил об аресте гражданина России, подозреваемого в «координации диверсионных актов против Польши, США и других союзников.

Кроме того, в Польше расследуется дело о нападении на оппозиционера Леонида Волкова, которое произошло в Вильнюсе в марте 2024 года. В сентябре прокуратура Польши сообщила, что подозреваемыми по делу проходят восемь человек — шесть поляков, один белорус и россиянин Анатолий Блинов. Он был арестован, в декабре его отпустили под залог.

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