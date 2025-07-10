В Москве прошло прощание с бывшим главой Минтранса Романом Старовойтом, совершившим самоубийство. На церемонию приехали вице-премьеры и министры

В Москве прошло прощание с бывшим министром транспорта РФ Романом Старовойтом, который покончил с собой. Церемония состоялась в траурном зале Центральной клинической больницы № 1 Управления делами президента, сообщает ТАСС.

На церемонию, пишет агентство, приехали более десятка из 31 члена правительства РФ. Среди них — вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Александр Новак, Марат Хуснуллин и Дмитрий Патрушев, руководители Минприроды Александр Козлов, Минтруда Антон Котяков, Минэкономразвития Максим Решетников, Минфина Антон Силуанов, Минцифры Максут Шадаев, а также министр культуры Ольга Любимова, министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Как отмечает агентство, члены правительства провели некоторое время в зале прощания и вскоре покинули территорию ЦКБ. На церемонии также был новый министр транспорта — Андрей Никитин. Он принимал соболезнования и общался с пришедшими проститься с его предшественником, сообщалТАСС.

Президент России Владимир Путин направил венок на церемонию прощания с Романом Старовойтом, сообщает РИА Новости.

Близкий к силовикам телеграм-канал Shot утверждает, что тело Старовойта выставили в траурном зале в открытом гробу.

Как сообщалось ранее, похоронить бывшего министра планируют в Петербурге.

О гибели Романа Старовойта стало известно 7 июля. Его смерть официально признали самоубийством. На теле чиновника нашли огнестрельное ранение. По данным СМИ, он застрелился из наградного пистолета.

За несколько часов до сообщений о самоубийстве Старовойта Кремль опубликовал указ Владимира Путина об отставке чиновника с поста главы министерства транспорта РФ. Старовойта сменил Андрей Никитин.

СМИ связали самоубийство чиновника с уголовным делом о мошенничестве при строительстве укреплений на границе Курской области с Украиной. Старовойт возглавлял регион с октября 2018 года по май 2024-го.

В Кремле заявили, что сообщения о суициде Старовойта их «шокировало». При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать случившееся, отметив, что рассуждать об этом Кремлю «не с руки». Публичных соболезнований о смерти бывшего министра власти России на высоком уровне так и не выразили.