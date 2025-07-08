«Нас это шокировало. Но нам не с руки рассуждать». Песков отказался комментировать самоубийство Романа Старовойта

Владимиру Путину доложили о самоубийстве бывшего министра транспорта России Романа Старовойта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом в Кремле отказались от комментариев на эту тему, сообщает «Интерфакс».

«В данном случае я не хотел бы ничего комментировать на эту тему. Разумеется, президенту незамедлительно было доложено. Конечно же, информация такого рода, она всегда такая трагическая и печальная, — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов. — Это не может не шокировать нормальных людей. Естественно, это шокировало и нас тоже. Но идет следствие. Это следствие призвано ответить на все вопросы. Пока оно [следствие] идет, можно рассуждать, но, скорее, это могут делать представители СМИ, политологи и так далее. Но это не с руки делать нам».

О том, что Роман Старовойт покончил с собой, стало известно 7 июля. За несколько часов до появления сообщений о самоубийстве Кремль опубликовал указ Владимира Путина об отставке Старовойта с поста главы министерства транспорта РФ.

Пресса связала самоубийство чиновника с уголовным делом о мошенничестве при строительстве укреплений на границе Курской области с Украиной. Старовойт возглавлял регион с октября 2018-го по май 2024-го.

Что известно о самоубийсте Старовойта

Роман Старовойт был ставленником Ротенбергов, главой приграничной Курской области и министром с большими перспективами Эксперт по антикоррупции Илья Шуманов — о том, что предшествовало странному самоубийству отправленного в отставку главы Минтранса

Что известно о самоубийсте Старовойта

Роман Старовойт был ставленником Ротенбергов, главой приграничной Курской области и министром с большими перспективами Эксперт по антикоррупции Илья Шуманов — о том, что предшествовало странному самоубийству отправленного в отставку главы Минтранса