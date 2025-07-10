РИА Новости сообщило, что Путин отправил венок на прощание со Старовойтом. А затем назвало это ошибкой

Российское государственное агентство РИА Новости утром 10 июля сообщило, что Владимир Путин направил траурный венок на церемонию прощания с бывшим министром транспорта РФ Романом Старовойтом, покончившим с собой. Другие госагентства об этом не сообщали.

Церемония прощания со Старовойтом прошла в Москве в траурном зале Центральной клинической больницы № 1 Управления делами президента РФ. Ее посетили более десяти членов российского правительства.

Спустя несколько часов РИА Новости аннулировало заметку о венке от Путина. «Сообщение, вышедшее на ленты агентства в 10.19 с заголовком „Президент РФ направил венок на церемонию прощания со Старовойтом“, аннулируется как вышедшее ошибочно», — говорится на странице материала.

Ранее днем на брифинге журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, почему Владимир Путин не приехал на прощание с Романом Старовойтом. Представитель Кремля сказал, что Путин «далеко не всегда посещает такие печальные церемонии прощания» и «у президента сегодня другой рабочий график».

При этом, отвечая на вопрос, действительно ли Путин отправил венок, Песков заявил: «Что касается венка, да, президент, конечно, традиционно отправляет свои венки» (цитата по «Интерфаксу»).

Как обратила внимание «Новая газета Европа», аудиосообщение с этой цитатой Пескова также удалили из телеграм-канала государственной радиостанции «Маяк».

О гибели Романа Старовойта стало известно 7 июля. Его смерть официально признали самоубийством. На теле чиновника нашли огнестрельное ранение. По данным СМИ, он застрелился из наградного пистолета.

За несколько часов до сообщений о самоубийстве Старовойта Кремль опубликовал указ Владимира Путина об отставке чиновника с поста главы министерства транспорта РФ. Старовойта сменил Андрей Никитин.

В Кремле заявляли, что сообщения о суициде Старовойта их «шокировало». При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать случившееся, отметив, что рассуждать об этом Кремлю «не с руки». Публичных соболезнований по поводу смерти бывшего министра власти России на высоком уровне так и не выразили.