В Москве провели рейды «по выявлению незаконной миграции» по хостелам и молельным домам. Задержаны более 500 человек

Сотрудники правоохранительных органов Москвы провели рейды «по выявлению незаконной миграции», сообщил Следственный комитет по Москве 8 июля. В ведомстве не уточнили, когда прошли рейды.

В СК заявили, что «обследовали» московские хостелы и молельные дома, чтобы обнаружить «каналы незаконной миграции». Более 500 человек доставили для проверок в полицию.

За нарушение правил въезда и режима пребывания из России выдворили более 30 человек. Следователи, как утверждается, в ходе рейда обнаружили одного человека, находившегося в федеральном розыске.

Российские власти после «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года начали активно ужесточать миграционную политику. Среди прочего они ограничили получение российского ВНЖ в упрощенном порядке по браку, утвердили новый режим высылки и запретили принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка.

В России также заработал реестр контролируемых лиц. Туда власти вносят иностранных граждан, которые незаконно находятся в стране. Попавшие в реестр радикально поражены в правах. После начала работы реестра мигранты жаловались, что их необоснованно и ошибочно включили в этот список. Кроме того, сотрудники полиции постоянно проводят рейды и вынуждают трудовых мигрантов подписывать контракты с Минобороны РФ.

как живут мигранты в России

«Менты говорят, что страна меня приютила, сделала человеком и теперь я должен пойти на фронт» В России максимально ужесточили миграционную политику. Мы узнали у трудовых мигрантов из Центральной Азии как теперь выглядит их жизнь

как живут мигранты в России

«Менты говорят, что страна меня приютила, сделала человеком и теперь я должен пойти на фронт» В России максимально ужесточили миграционную политику. Мы узнали у трудовых мигрантов из Центральной Азии как теперь выглядит их жизнь