Мигранты в России пожаловались, что их ошибочно внесли в реестр контролируемых лиц. Они столкнулись с блокировками счетов, задержаниями и увольнениями

Мигранты начали сообщать, что их ошибочно вносят в реестр контролируемых лиц, который 5 февраля запустили российские власти, рассказала «Агентству» правозащитница Валентина Чупик.

За неполных два дня работы реестра за помощью к правозащитнице обратился 31 человек, из них 13 — из Кыргызстана, восемь — из Таджикистана, семь — из Узбекистана, а также по одному — из Армении, Азербайджана и Туркменистана. Все они утверждают, что их необоснованно включили в реестр. При этом трое мигрантов, обратившихся к Чупик, получили в России вид на жительство, еще один — разрешение на временное проживание.

Большинство иностранцев (17 человек) узнали о том, что их внесли в реестр из сообщений банков. Четверым об этом рассказали сотрудники полиции после задержания, еще четверых не пустили в Россию пограничники, одного после попадания в реестр уволили с работы.

По словам Чупик, каждого из обратившихся правозащитники опросили и в большинстве случаев не нашли оснований для включения в реестр. Лишь в четырех случаях попадание в списки может объясняться наличием оснований для запрета на въезд, отметила она. Но ни в одном из этих случаев мигранты не получали уведомления о запретах.

«Ввиду того, что в реестр вносят кого ни попадя, советую всем мигрантам срочно снять деньги со всех банковских счетов и отправить домой, оставив себе только самый необходимый минимум», — также заявила Чупик.

О том, что иностранные граждане после запуска реестра стали массово жаловаться на ошибочное включение в списки контролируемых лиц, а их банковские счета блокируют, также сообщал проект «Плюс резидент». Об этом же писал близкий к силовикам телеграм-канал «База».

Правозащитник Александр Ким рассказал «Агентству», что после запуска реестра увеличилось число обращений с отказами в предоставлении госуслуг, в частности, в постановке на миграционный учет.

Российские власти после «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года начали активно ужесточать миграционную политику. Среди прочего они ограничили получение российского ВНЖ в упрощенном порядке по браку, утвердили новый режим высылки и запретили принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка.

С 5 февраля в России заработал реестр контролируемых лиц. Туда власти России собирались вносить иностранных граждан, которые незаконно находятся в стране. Попавшие в реестр будут радикально поражены в правах.

Послушайте эпизод подкаста «Что случилось» о том, чем грозит создание такого реестра

подкасты МВД РФ создает реестр нелегальных мигрантов — любой попавший в него будет радикально поражен в правах. Вот чем это опасно 50 минут