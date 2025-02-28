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В России продолжаются антимигрантские рейды. Теперь они проходят не только на рынках и вокзалах, но и в клубах единоборств и детских спортивных школах Вот как это было — в Краснодаре, Петербурге, Казани и других городах

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В российских городах продолжают проводить антимигрантские рейды — мигрантов сотнями задерживают на рынках, вокзалах, складах и в общепите. Повышенный интерес силовики теперь проявляют к спортивным клубам. Самый громкий такой случай произошел 19 февраля, когда с рейдом пришли в краснодарскую детскую школу единоборств: детей и их родителей положили лицом в пол. Аналогичные мероприятия в феврале прошли сразу в нескольких городах Татарстана и Санкт-Петербурге. Также ОМОН приехал в детскую спортивную школу в Подмосковье — якобы чтобы проверить соблюдение комендантского часа. По итогам рейдов нелегальных мигрантов депортируют, а тем, кто получил российское гражданство, выдают повестки в военкомат. Регулярные антимигрантские рейды проводятся в России после теракта в «Крокус Сити Холле».
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