Трамп: неясно, осталась ли еще у Ирана ядерная программа

Президент США Дональд Трамп не беспокоится о начале региональной войны на Ближнем Востоке после удара Израиля по Ирану. Об этом он заявил в телефонном интервью агентству Reuters.

Трамп повторил, что «пытался спасти Иран от унижения и смерти», а власти страны все еще могут заключить сделку с США. По его словам, в Вашингтоне «знали все» об ударе Израиля по Ирану.

Президент США заявил, что представители Вашингтона все еще планируют встретиться с иранскими чиновниками 15 июня и провести очередной раунд переговоров по сделке, однако Трамп не уверен, что встреча состоится. Ранее власти Ирана объявили, что не будут участвовать в переговорах с США по ядерной программе, запланированных на 15 июня.

Неясно осталась ли еще у Ирана ядерная программа после израильских ударов, добавил Трамп в беседе с Reuters.

При этом в телефонном разговоре с NBC News президент США заявил, что представители Ирана после атаки запросили переговоры по ядерной сделке. «Они звонят мне, чтобы поговорить. [Звонят] те же люди, с которыми мы работали в прошлый раз… Многие из них уже мертвы», — сказал Трамп.

Израиль в ночь на 13 июня нанес удар по военной и ядерной инфраструктуре Ирана. В результате погибли высокопоставленные военные, ученые, а также, согласно сообщениям иранских агентств, мирные жители. В ответ на авиаудары Иран запустил по Израилю беспилотники.