Иран отказался от участия в переговорах с США по ядерной программе, запланированных на 15 июня

Власти Ирана на фоне ударов Израиля объявили, что не будут участвовать в переговорах с США по ядерной программе, запланированных на 15 июня. Об сообщает The New York Times со ссылкой на иранское государственное телевидение.

Согласно сообщению издания, Иран отказался от участия в переговорах в воскресенье и «до дальнейшего уведомления».

Очередной раунд переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе должен был пройти в Омане 15 июня.

В ночь на 13 июня ВВС Израиля нанесли серию авиаударов по Ирану, Власти Израиля заявили, что цель ударов — иранская военная и ядерная инфраструктура. Иран пообещал ответить. В ЦАХАЛ заявили, что Иран запустил по Израилю не менее 100 дронов. ВВС Израиля, как сообщалось, сбивают беспилотники за пределами страны.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Израиль предпринял атаку на Иран «в одностороннем порядке». Он также предостерег Тегеран от нанесения ударов по силам США на Ближнем Востоке. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что по-прежнему привержен дипломатическому пути решения проблемы и надеется на продолжение переговоров.