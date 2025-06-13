Президент США Дональд Трамп после удара ВВС Израиля по целям, связанным с иранской ядерной программой, заявил, что по-прежнему привержен дипломатическому пути решения проблемы.

В интервью Fox News, выдержки из которого опубликовал журналистка телеканала Дженнифер Гриффин, президент США сказал:

«У Ирана не может быть атомной бомбы, и мы надеемся на возвращение к переговорам. Увидим», — заявил Трамп. Некоторые члены руководства Ирана, добавил Трамп, уже не вернутся, имея в виду тех высокопоставленных военных и ученых, причастных к ядерной программе, которые были убиты в результате израильских ударов.

Трамп также сообщил, что знал о планах Израиля нанести удар по Ирану. США, сказал он, ожидают ответных действий Ирана и готовы защищать и себя, и Израиль.

Удар Израиля по Ирану и его последствия. Онлайн

Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана Убиты высокопоставленные иранские военные. Онлайн-трансляция

Удар Израиля по Ирану и его последствия. Онлайн

Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана Убиты высокопоставленные иранские военные. Онлайн-трансляция