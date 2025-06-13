«Надеемся на возвращение к переговорам». Трамп — об ударе Израиля по иранской ядерной программе
Президент США Дональд Трамп после удара ВВС Израиля по целям, связанным с иранской ядерной программой, заявил, что по-прежнему привержен дипломатическому пути решения проблемы.
В интервью Fox News, выдержки из которого опубликовал журналистка телеканала Дженнифер Гриффин, президент США сказал:
«У Ирана не может быть атомной бомбы, и мы надеемся на возвращение к переговорам. Увидим», — заявил Трамп. Некоторые члены руководства Ирана, добавил Трамп, уже не вернутся, имея в виду тех высокопоставленных военных и ученых, причастных к ядерной программе, которые были убиты в результате израильских ударов.
Трамп также сообщил, что знал о планах Израиля нанести удар по Ирану. США, сказал он, ожидают ответных действий Ирана и готовы защищать и себя, и Израиль.