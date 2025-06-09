Путин утвердил стратегию развития ВМФ до 2050 года

Президент РФ Владимир Путин утвердил стратегию развития российского Военно-морского флота (ВМФ) до 2050 года. Об этом сообщил в интервью газете «Аргументы и факты» Николай Патрушев, занимающий пост помощника президента и возглавляющий .

По словам Патрушева, решение о разработке стратегии развития ВМФ до 2050 года было принято в июле 2024 года. «По поручению президента Минобороны подготовило ее проект, доработанный затем Морской коллегией РФ с учетом предложений федеральных ведомств и организаций. Итоговая редакция стратегии была внесена на рассмотрение главе государства, и 30 мая он ее утвердил», — рассказал Патрушев.

По словам помощника президента, стратегия содержит анализ развития военно-политической обстановки в мире, вариантов вероятного возникновения и характера вооруженных конфликтов, потенциала ведущих военно-морских держав. Кроме того, заявил Патрушев, в документе «дана оценка текущего состояния и возможностей ВМФ с учетом опыта специальной военной операции ( )».

«Не вдаваясь в детали, скажу, что подобный документ стратегического планирования принят впервые в современной истории. А позиции России как одной из величайших морских держав мира постепенно восстанавливаются», — добавил он.

В 2024 году Россия была вынуждена вывести большую часть Черноморского флота из аннексированного Крыма после успешных операций украинских военных, в ходе которых были уничтожены и повреждены несколько кораблей.