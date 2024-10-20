Рогозин заявил, что Черноморский флот «сменил прописку» из-за беспилотников ВСУ

Российский сенатор от аннексированной Запорожской области Дмитрий Рогозин заявил о передислокации Черноморского флота из-за атак беспилотников ВСУ. Об этом он рассказал в интервью «Московскому комсомольцу».

«Если еще раз возвратиться к системам вооружения и к тому, какие изменения претерпели в ходе способы боевого применения, то показательный пример — Черноморский флот. Он был вынужден сменить, по сути дела, свою прописку, из-за того, что наши большие корабли стали просто большими мишенями для безэкипажных катеров противника», — заявил Рогозин.

Других подробностей он не привел.

В октябре 2023 года The Wall Street Journal писала, что Россия вывела большую часть Черноморского флота из порта в оккупированном Севастополе. Газета ссылалась на свои источники и спутниковые снимки. По информации WSJ, Россия перевела «большие корабли, в том числе три ударные подводные лодки и два фрегата», из Севастополя в другие порты России и Крыма, «которые обеспечивают лучшую защиту.

Спутниковые снимки, которые публиковали тогда OSINT-аналитик, подтверждали, что значительную часть кораблей Черноморского флота РФ перебросили из Севастополя в Новороссийск в Краснодарском крае.

В Кремле отказались комментировать сообщения о переводе Черноморского флота в Новороссийск. «Естественно, вопросы, связанные с дислокацией наших подразделений, наших кораблей, наших частей, это <…> компетенция министерства обороны», — говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.