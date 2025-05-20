Группа «Конец фильма» изменила в песне «Элис» строчку про Сергея: «Он отличный парень, несмотря на то, что гей»

Группа изменила строчку в песне «Элис», в которой упоминался Сергей — «отличный парень, несмотря на то, что гей», обратил внимание читатель «Медиазоны». Лидер группы Евгений Феклистов подтвердил журналистам издания, что тема гомосексуальности пропала из песни, поскольку коллектив решили перестраховаться и, как пишет «Медиазона», не давать повода для доноса.

Песня о веселой компании, которая собирается в гости к девушке Элис, стала популярна в 2000-х. Это русская версия композиции британской рок-группы Smokie «Living Next Door to Alice», которую создали петербургский музыкант Михаил Башаков и лидер группы «Конец фильма» Евгений Феклистов.

Позднее Башаков и Феклистов исполняли песню порознь, но большинство персонажей в их версиях обычно совпадали, отмечает «Медиазона». В частности, в третьем куплете упоминается гомосексуальный герой: «С нами Шурик, с нами Сергей. Он отличный парень, несмотря на то, что гей». Как обратил внимание один из читателей издания, со временем исполнение этого куплета менялось, а тема гомосексуальности и вовсе пропала.

Как отмечает «Медиазона», окончательно эта тема исчезла после запрета Верховным судом несуществующего «международного движения ЛГБТ» в конце 2023 года. Теперь строчка про Сергея исполняется примерно так: «Сергей был отличным парнем, но взял в долг пятьсот рублей, хотя, как оказалось, деньги у него свои имелись».

Феклистов подтвердил, что музыканты отказались от упоминания гея в «Элис». «Варианты у нас всякие, и связано с законом: мы стараемся соблюдать законодательство. Скажем так, у нас напрямую не было конфликтных ситуаций именно по этой песне, но всевозможные просьбы звучали», — объяснил он.

Музыкант заявил, что «мы живем во время доброжелателей и управдомов», и ему «не хочется кормить гусей». «Сейчас могут, воспользовавшись формальным поводом, прицепиться к слову и доставить кучу проблем. Действительно, такая вещь есть, но сказать, что какой-то дядя к нам подошел и сказал, что так не надо, [такого не было]», — подчеркнул Феклистов.

Изданию РБК лидер «Конец фильма» сказал, что строчку из песни «Элис» о гее убрали из-за того, что «кто-то пытается увидеть в безобидном развлекательном номере политический подтекст». По его словам, это заставляет «задуматься об исключении песни из репертуара».

Другой создатель песни Михаил Башаков сказал «Медиазоне», что около десяти лет назад записал другую версию «Элис», где заменил Сергея на других персонажей. При этом он утверждает, что он до сих исполняет обе версии.

На одном из концертов в Петербурге в октябре 2024 года Башаков говорил, что куплет про Сергея «запрещенный»: «Этот куплет — запрещенный, мне так сказали. Но я ничего не боюсь, можно снимать, потому что я знаю, что сказать адвокату: там же все-таки есть упрек. Отличный парень, несмотря на то, что гей».

На вопрос «Медиазоны», кто ему сказал о запрете, Башаков ответил, что никто не говорил, а его слова на концерте — шутка для публики, сам он «не имел в виду ничего».

Верховный суд России в ноябре 2023 года объявил «экстремистским» несуществующее «международное движение ЛГБТ».

После принятия закона представители правоохранительных органов начали закрывать гей-клубы, проводить рейды на гей-вечеринках и возбуждать уголовные дела на ЛГБТК-активистов. Книжные магазины и библиотеки, в свою очередь, стали убирать с полок книги, которые могут попасть под действие закона, из сериалов и игр начали вырезать упоминания об однополых отношениях.

Весной 2025-го на петербургский книжный магазин «Подписные издания» составили протокол о «пропаганде ЛГБТ» из-за книг Сьюзен Зонтаг и Оливии Лэнг. В Москве суд отправил под домашний арест троих сотрудников издательств Individuum и Popcorn Books, которых обвинили в «экстремизме» из-за квир-литературы.