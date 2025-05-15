Суд в Москве отправил под домашний арест троих сотрудников издательств Individuum и Popcorn Books. Их обвинили в «экстремизме» из-за квир-литературы

Обновление. Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест троих фигурантов «дела книгоиздателей»: одного из руководителей Popcorn Books и Individuum Дмитрия Протопопова, директора по продажам Павла Иванова и отвечающего за склад и распространение литературы Артема Вахляева.

Замоскворецкий районный суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника издательств Individuum и Popcorn Books Артема Вахляева делу об «экстремизме» из-за квир-литературы, сообщает правозащитный проект «Первый отдел».

Вахляев отвечал за склад и распространение литературы в издательствах Individuum и Popcorn Books.

Следствие, по данным правозащитников, также попросило заключить под домашний арест директора по продажам «Индивидуум принт» Павла Иванова. Одного руководителей Popcorn Books и Individuum Дмитрия Протопопова следователи потребовали отправить под стражу в СИЗО.

В Москве 14 мая прошли обыски у бывших и действующих работников «Эксмо», Popcorn Books и Individuum (все они входят в одну издательскую группу). В рамках расследования уголовного дела об «экстремизме», как сообщалось, задержаны около 10 человек.

Следственный комитет России сообщил, что уголовное дело завели по статье об «организации деятельности экстремистской организации» (части 1, 2 и 3 статьи 282.2 УК РФ). По версии следствия, сотрудники ООО «Индивидуум принт» «из корыстных побуждений издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ, признанного экстремистской организацией на территории России».

Следствие утверждает, что в 2024 году сотрудники издательств распространили более 900 экземпляров десяти книг, которые «формируют „ЛГБТ-идеологию“», пишет «Первый отдел». По данным правозащитников, в деле фигурируют .