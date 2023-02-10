В русском переводе игры Hogwarts Legacy жену героини Норы Тредвелл назвали подругой

В русскоязычной версии компьютерной игры Hogwarts Legacy изменили перевод фразы одной из героинь Норы Тредвелл. Когда она рассказывает о своей супруге Прие и произносит фразу «Yes, sheʼs my wife» («Да, она моя жена»), в титрах на русском языке ее переводят как «Да. Это моя подруга».

Внимание на это обратил сооснователь TJournal Никита Лихачев.

Игра Hogwarts Legacy разработана компанией Avalanche Software и выпущена 10 февраля. Она построена на вселенной Гарри Поттера, ее события разворачиваются в Хогвартсе в XIX веке.

В декабре президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии». Он предполагает штрафы за трансляцию подобных материалов в рекламе, кино и СМИ.

Еще до вступления закона в силу в книжных магазинах стали массово снимать с продажи книги, которые могут попасть под действие закона, в библиотеках Москвы убрали с полок книги с ЛГБТ-тематикой. «Амедиатека» отцензурировала сериалы «Секс в большом городе» и «Белый лотос».

В феврале 2022 года разработчики компьютерной игры The Sims 4 заявляли, что не будут выпускать в России набор «Свадебные истории», где представлен сюжет с ЛГБТ-свадьбой, но затем передумали.

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