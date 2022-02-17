Разработчики The Sims 4 передумали и решили выпустить набор с ЛГБТ-свадьбой в России

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Команда разработчиков компьютерной игры The Sims 4 решила выпустить в России набор «Свадебные истории», где представлен сюжет с ЛГБТ-свадьбой. Объявление об этом появилось на официальном сайте игры.

По словам разработчиков, они «тщательно проанализировали» свои возможности и сейчас активно работают над выпуском «Свадебных историй» в России. Набор выйдет без изменений, с полной сюжетной линией ЛГБТ-персонажей, подчеркивается в сообщении.

The Sims 4 My Wedding Stories: Official Reveal Trailer The Sims

Авторы игры признались, что изменили решение, прислушавшись к игровому сообществу. Чтобы выход набора состоялся одновременно по всему миру, включая Россию, дату релиза перенесли на 23 февраля. Изначально «Свадебные истории» должны были выйти 17 февраля.

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10 февраля команда The Sims объявила, что отказывается от выпуска «Свадебных историй» на российском рынке, поскольку не сможет рассказать историю ЛГБТ-персонажей «без ограничений».

После заявления разработчиков фанаты игры запустили в соцсетях хештег #weddingsforrussia. Пользователи призывали разработчиков пересмотреть решение, критиковали создателей и шутили о ситуации.

The Sims — серия компьютерных игр в жанре симулятора жизни, которую издает американская корпорация Electronic Arts. По ее данным на май 2021 года, по всему миру насчитывалось почти 36 миллионов игроков в The Sims 4.

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