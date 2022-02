Разработчики The Sims 4 отказались выпускать в России набор «Свадебные истории» из-за брака ЛГБТ-персонажей

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Разработчики компьютерной игры The Sims 4 решили отказаться от выпуска в России нового набора «Свадебные истории» (My Wedding Stories). Об этом говорится с обращении команды The Sims.

В дополнении, которое было анонсировано накануне, сюжет, в частности, предполагает историю любви и свадьбу двух ЛГБТ-персонажей — симов Доминики и Камиллы.

The Sims 4 My Wedding Stories: Official Reveal Trailer The Sims

По словам разработчиков, в процессе создания набора и сюжетной линии этих персонажей они поняли, что не смогут «свободно» рассказать историю Дом и Кэм во всех странах мира так, как они себе ее представляют.

Основа нашей работы в The Sims — возможность создать любую историю без ограничений. Отказавшись от истории Кэм и Дом, мы были бы вынуждены пойти на компромисс с нашими ценностями. Мы дорожим свободой быть собой, любить и делиться своим опытом без ограничений.

Авторы игры пояснили, что не смогут рассказать историю этих персонажей «без существенных изменений», поэтому решили отказаться от выпуска набора в России.

В других странах мира «Свадебные истории» начнут продавать с 17 февраля.

The Sims — популярная серия компьютерных игр в жанре симулятора жизни. Над разработкой четвертой части игры работает американская компания Maxis, а изданием занимается корпорация Electronic Arts. По ее данным на май 2021 года, по всему миру насчитывалось почти 36 миллионов игроков в The Sims 4.

Ранее в России не раз ограничивали показ или цензурировали фильмы про гомосексуалов. В апреле 2021 года организаторы фестиваля документальных фильмов «Артдокфест» после угроз отказались от показа фильма «Тихий голос» про чеченского гея, а Московский международный кинофестиваль снял с показа короткометражную гей-драму «Фанаты». До этого прокатчики вырезали некоторые сцены из фильмов «Супернова» и «Рокетмен».

В ноябре общественный совет при Роскомнадзоре предложил ограничить показ в онлайн-кинотеатрах и соцсетях материалов с «нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями».

