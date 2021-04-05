Организаторы «Артдокфеста» отказались от показа в Москве фильма «Тихий голос» про чеченского гея

Фильм «Тихий голос», рассказывающий о бойце ММА, бежавшем из Чечни из-за своей гомосексуальности, не будет показан в конкурсной программе «Артдокфеста» в Москве. Об этом объявил режиссер Виталий Манский.

Вместо «Тихого голоса», сообщил Манский, будет показан фильм Ксении Охапкиной «Бессмертный», получивший гран-при «Артдокфеста» в 2019 году.

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Ранее организаторы «Артдокфеста» сообщали «Новой газете», что в Москве мужчина, который представился Сулиманом, угрожал им из-за показа картины «Тихий голос» про чеченского гея, вынужденного бежать в Брюссель. Виталий Манский также рассказал «Эху Москвы», что все билеты на сеансы «Тихого голоса» в Москве выкупил один человек.

«Артдокфест» проходит в Москве с 2 по 9 апреля. Планировалось, что с 3 по 10 апреля фестиваль также пройдет в Санкт-Петербурге — в Доме кино и на киностудии «Лендок». Фестиваль в Петербурге был сорван. В Доме кино залы опечатала полиция и Роспотребнадзор, а «Лендок» отказался показывать фестивальную программу.

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