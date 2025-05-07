Власти Пакистана сообщили, что в результате индийских ударов погибли семь человек

В результате индийской атаки погибли семь человек, заявил BBC News глава пакистанской Межведомственной службы по связям с общественностью (ISPR) генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри. Среди погибших, по его словам, двое детей.

По словам чиновника, Индия нанесла удары по нескольким объектам, включая мечеть. «Это вопиющее нарушение международного права», — заявил Шариф.

Индия атаковала Пакистан в ночь на 7 мая. Под удар попали пять населенных пунктов. Пакистан нанес ответный удар, а также заявил, что сбил два индийских истребителя и беспилотник.

В посольстве Индии в США утверждают, что удары были продуманы так, чтобы не привести к эскалации. «Ни одна гражданская, экономическая или военная цель в Пакистане не была поражена. Нападениям подвергались только известные лагеря террористов», — заявили в дипмиссии.

Между Индией и Пакистаном — многолетний тлеющий конфликт. Отношения между странами резко ухудшились после нападения на туристов вблизи города Пахалгам, расположенного в контролируемой Индией части штата Джамму-и-Кашмир. Тогда погибли 26 человек. Индия связала нападение с Пакистаном.

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