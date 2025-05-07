Премьер-министр Пакистана заявил, что Индия атаковала пять населенных пунктов. В результате как минимум три человека погибли

В результате атаки Индии пострадали пять населенных пунктов в Пакистане, сообщил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. Он подтвердил, что пакистанская сторона наносит ответные удары.

Коварный враг совершил подлые нападения на пять населенных пунктов в Пакистане. Пакистан имеет полное право дать решительный ответ на этот акт войны, навязанный Индией, и этот ответ уже дан.

Ранее сообщалось, что под удары попали города Музаффарабад и Котли в пакистанской части Кашмира, а также Бахавалпур.

В пакистанской провинции Пенджаб объявили чрезвычайное положение, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти. В результате атаки Вооруженных сил Индии погибли три человека, в том числе ребенок, подтвердили AFP власти Пакистана. По данным издания Dawn, еще 12 человек получили ранения.

Как уточнили в пресс-службе Минобороны Пакистана, два мирных жителя погибли в Котли, в Ахмедпур Шаркиа погиб ребенок и еще 12 человек получили ранения.

О пострадавших в Индии также пока нет информации.

Индия нанесла удары по Пакистану в ночь на 7 мая. В ответ Пакистан начал наносить удары по Индии. Отношения между странами резко ухудшились после нападения на туристов вблизи города Пахалгам, расположенного в контролируемой Индией части штата Джамму-и-Кашмир. Тогда погибли 26 человек.

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