Еще одна война? Индия атаковала Пакистан Онлайн «Медузы»

Военная операция ВС Индии, начатая против «террористов» в Пакистане, называется «Синдур». Синдур — это порошок красного цвета, используемый в индуизме. Часто замужние жительницы Индии наносят его на волосы.

Как предполагает «Аль-Джазира», название военной операции отсылает к нападению на туристов в Пахальгаме 22 апреля, когда погибли 26 человек.