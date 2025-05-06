Еще одна война? Индия атаковала Пакистан Онлайн «Медузы»

Власти Пакистана подтвердили AFP, что в результате атаки ВС Индии погибли три человека, в том числе ребенок
Военная операция ВС Индии, начатая против «террористов» в Пакистане, называется «Синдур». Синдур — это порошок красного цвета, используемый в индуизме. Часто замужние жительницы Индии наносят его на волосы.
Как предполагает «Аль-Джазира», название военной операции отсылает к нападению на туристов в Пахальгаме 22 апреля, когда погибли 26 человек.
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф:
Коварный враг совершил подлые нападения на пять населенных пунктов в Пакистане. Пакистан имеет полное право дать решительный ответ на этот акт войны, навязанный Индией, и этот ответ уже дан. Вся нация поддерживает пакистанские вооруженные силы, мораль и дух всего пакистанского народа высоки. Пакистанская нация и пакистанские вооруженные силы знают, как справиться с врагом. Мы никогда не позволим врагу преуспеть в его гнусных целях.
Пакистан в ходе ответных ударов уничтожил штаб бригады ВС Индии, сообщает Geo TV, ссылаясь на источники.
Кроме того, ракетный удар пакистанских сил также уничтожил индийский пост вдоль линии контроля — фактической военной границы, разделяющей спорный регион Кашмира между Индией и Пакистаном.
Три пакистанца погибли и 12 получили ранения в результате ракетных ударов Индии, сообщает издание Dawn, ссылаясь на пакистанских военных.
Пакистан не собирается запрашивать заседание Совета Безопасности ООН после ударов Индии, сообщает ТАСС, ссылаясь на дипломатический источник.
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает удары между Индией и Пакистаном «позорными», сообщает РИА Новости.
«Они сражаются уже долгое время. Вы знаете, они сражаются уже много десятилетий. И столетий на самом деле, если вы действительно думаете об этом. Теперь я просто надеюсь, что это закончится очень быстро», — сказал Трамп журналистам.
По данным пакистанской стороны, от ударов индийской авиации пострадали по меньшей мере три населенных пункта (на самом деле, судя по видео, гораздо больше).
По словам генерал-лейтенанта Ахмеда Шарифа Чаудри, под удар попали Музаффарабад и Котли в пакистанской части Кашмира, а также Бахавалпур.
Samaa TV утверждает, что Пакистан сбил два индийских самолета
Источники Samaa TV в службе безопасности Пакистана заявили, что два истребителя Rafale, принадлежащие ВВС Индии, сбили в районе Ахмедпур-Ист в Бахавалпуре.
Обломки сбитых самолетов обнаружили на территории Пакистана.
По меньшей мере два человека погибли и 12 получили ранения в Пакистане в результате ударов Вооруженных сил Индии, сообщает Geo TV в своем онлайне.
Индия заявила, что Пакистан ведет артиллерийские обстрелы через разделительную линию в Кашмире
Армия Индии заявила, что «Пакистан снова нарушил соглашение о прекращении огня, открыв артиллерийский огонь».
В сообщении индийской стороны говорится, что вооруженные силы «отвечают надлежащим образом»
В результате атаки Индии по пакистанскому городу Бахавалпур под удар попала семинария, сообщает корреспондент Reuters, ссылаясь на источники. Независимых подтверждений этой информации нет.
Как сообщает в своем онлайне Samaa TV, ссылаясь на источники, Пакистан уже нанес ответные удары по Индии.
Пакистан нанес ответный удар по Индии
В сети публикуют видео из города Муридке в пакистанской провинции Панджаб, который попал под удар.
Представитель Минобороны Пакистана сообщил, что авиация страны поднята в воздух.
Пакистан закрыл свое воздушное пространство на 48 часов
Как сообщает корреспондент Reuters, ссылаясь на источник в пакистанских силах безопасности, в результате атаки Индии по меньшей мере один ребенок погиб и двое получили ранения недалеко от Бахавалпура.
После первых ударов по территории Пакистана в аккаунте армии Индии появилось сообщение со словами «Справедливость восторжествовала Джай Хинд! [Да здравствует Индия]».
В сети появилось несколько видеозаписей из Пакистана, где слышны взрывы. Подлинность записей не подтверждена
Пакистан пообещал ответить на атаки Индии «в то время и в том месте, которое он выберет сам», сообщает AFP, ссылаясь на военных.
Вооруженные силы Индии атаковали Пакистан в ночь на 7 мая в рамках военной операции под названием Синдур. Власти Индии объявили, что начали атаку на «террористическую» инфраструктуру в Пакистане, а также в «оккупированной» пакистанской части Кашмира.
В пресс-релизе Минобороны Индии говорится, что в общей сложности удары нанесены по девяти объектам на территории Пакистана. «Никакие пакистанские военные объекты не подвергались нападениям. Индия продемонстрировала значительную сдержанность в выборе целей и методов», — заявили в Минобороны.
В Минобороны Пакистана подтвердили, что Индия нанесла ракетный удар по объектам на территории страны. Государственное телевидение Пакистана сообщило, что, по данным армии, Индия нанесла удары по трем регионам Пакистана.
В последние недели отношения Индии и Пакистана обострились после того, как 22 апреля вооруженные люди открыли огонь по группе туристов вблизи города Пахалгам, расположенного в контролируемой Индией части штата Джамму и Кашмир. Погибли 26 человек.