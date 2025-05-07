Пакистан нанес ответный удар по Индии

Военно-воздушные силы и армия Пакистана наносят ответные удары по Индии, передает Geo Tv со ссылкой на источник в Минобороны Пакистана. Об ответных действиях пакистанской стороны также сообщает Samaa TV.

По словам собеседника Geo Tv, вооруженные силы Пакистана наносят ответные удары как с воздуха, так и с земли. Министр обороны Хаваджа Асиф осудил Индию за атаку, назвав ее действия трусливыми.

В свою очередь армия Индии заявила, что «Пакистан снова нарушил соглашение о прекращении огня, открыв артиллерийский огонь». В сообщении индийской стороны говорится, что вооруженные силы «отвечают надлежащим образом».

Вооруженные силы Индии атаковали Пакистан в ночь на 7 мая в рамках военной операции под названием «Синдур». Власти Индии объявили, что начали атаку на «террористическую» инфраструктуру в Пакистане, а также в «оккупированной» пакистанской части Кашмира. В общей сложности удары нанесены по девяти объектам на территории Пакистана.

В Пакистане подтвердили, что Индия нанесла ракетный удар по объектам на территории страны. По данным пакистанской армии, Индия нанесла удары как минимум по трем регионам Пакистана.

По меньшей мере два человека погибли и 12 получили ранения в Пакистане в результате ударов вооруженных сил Индии, сообщает Geo TV. Официально о погибших и пострадавших пока не сообщалось.

Отношения между Индией и Пакистаном резко ухудшились после того, как 22 апреля вблизи города Пахалгам, расположенного в контролируемой Индией части штата Джамму-и-Кашмир, вооруженные люди открыли огонь по группе туристов. Погибли 26 человек. Ответственность за нападение взяла ранее неизвестная военизированная группировка, называющая себя «Фронт сопротивления». Индия связывает атаку с Пакистаном.

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