Индия объявила, что атаковала Пакистан

Власти Индии объявили, что начали атаку на «террористическую» инфраструктуру в Пакистане, а также в пакистанской части Кашмира, сообщил журналист Reuters Идрис Али.

Индийские власти заявили, что атаковали девять объектов в рамках «Операции Синдур».

В Минобороны Пакистана подтвердили, что Индия нанесла ракетный удар по объектам на территории страны. Государственное телевидение Пакистана сообщило, что, по данным армии, Индия нанесла удары по трем регионам Пакистана, сообщает AFP.

Ранее стало известно, что в ночь на 7 мая многочисленные взрывы произошли в пакистанской части Кашмира.