В пакистанской части Кашмира произошли взрывы

Многочисленные взрывы произошли в пакистанской части Кашмира в ночь на 7 мая, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на слова очевидцев.

По их словам, взрывы произошли вскоре после полуночи по местному времени (после 22:00 мск 6 мая) в районе гор, окружающих город Музаффарабад, административный центр пакистанской территории Азад Джамму и Кашмир. По словам очевидцев, после взрывов в городе отключилось электричество.

В сети появилось несколько видеозаписей, где слышны взрывы, подлинность записей не подтверждена. Что это за взрывы, неизвестно.

Власти Пакистана и Индии пока не комментировали случившееся.

В последние недели отношения Индии и Пакистана обострились после того, как 22 апреля вооруженные люди открыли огонь по группе туристов вблизи города Пахалгам, расположенного в контролируемой Индией части штата Джамму и Кашмир. Погибли 26 человек.

Читайте также

Пакистан заявил, что война с Индией неизбежна и начнется в ближайшие дни. Это действительно так? И почему старый конфликт между странами обострился именно сейчас?

Читайте также

Пакистан заявил, что война с Индией неизбежна и начнется в ближайшие дни. Это действительно так? И почему старый конфликт между странами обострился именно сейчас?