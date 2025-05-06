В пакистанской части Кашмира произошли взрывы
Многочисленные взрывы произошли в пакистанской части Кашмира в ночь на 7 мая, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на слова очевидцев.
По их словам, взрывы произошли вскоре после полуночи по местному времени (после 22:00 мск 6 мая) в районе гор, окружающих город Музаффарабад, административный центр пакистанской территории Азад Джамму и Кашмир. По словам очевидцев, после взрывов в городе отключилось электричество.
В сети появилось несколько видеозаписей, где слышны взрывы, подлинность записей не подтверждена. Что это за взрывы, неизвестно.
Власти Пакистана и Индии пока не комментировали случившееся.
В последние недели отношения Индии и Пакистана обострились после того, как 22 апреля вооруженные люди открыли огонь по группе туристов вблизи города Пахалгам, расположенного в контролируемой Индией части штата Джамму и Кашмир. Погибли 26 человек.