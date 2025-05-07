Власти Пакистана заявили, что сбили два индийских истребителя

Пакистанские военные сбили два истребителя ВВС Индии, заявил министр информации Пакистана Аттаулла Тарар. Его заявление приводят Samaa TV и The News International.

«Индия получила достойный ответ на свою агрессию. Мы сбили два их самолета», — заявил Тарар.

Кроме того, он обвинил Индию в том, что ее военные атакуют мирных жителей Пакистана, а также в очередной раз заявил о непричастности пакистанской стороны к теракту в Пахалгаме 22 апреля.

В свою очередь силы безопасности Пакистана заявили, что истребитель Rafale ВВС Индии был сбит подразделениями ПВО, после того как самолет нарушил воздушное пространство Пакистана в районе Бахавалпура. Источники Samaa TV сообщали, что второй истребитель сбили в районе Ахмедпур-Ист.

Вооруженные силы Индии атаковали Пакистан в ночь на 7 мая, заявив, что наносят удары по «террористической» инфраструктуре на территории соседней страны. Пакистан нанес по Индии ответные удары.

По данным властей Пакистана, в результате атаки Индии пострадали пять населенных пунктов. Как минимум три человека погибли и еще 12 человек получили ранения в Котли и Ахмедпур Шаркиа. По неофициальным данным Samaa TV, при ударе по медресе в Бахавалпуре ранения получили по меньшей мере 20 человек, их госпитализировали.

В свою очередь источники News18 в правительстве Индии заявили, что в результате индийских ударов по Пакистану и «оккупированной» пакистанской части Кашмира убиты не менее 12 «террористов», еще 55 получили ранения.

О пострадавших в Индии пока не сообщалось.

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