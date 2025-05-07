Пакистан закрыл воздушное пространство на 48 часов

Власти Пакистана закрыли воздушное пространство на двое суток после индийских ударов по территории страны, сообщает Samaa TV со ссылкой на авиационные источники.

Все внутренние и международные рейсы во всех аэропортах страны, в том числе в Карачи, Лахоре, Фейсалабаде, Сиалкоте, отменены. Международный аэропорт Исламабада также был закрыт для всех полетов, рейсы перенаправляются в аэропорт Карачи.

Авиакомпания Pakistan International Airlines объявила об отмене всех своих рейсов на ближайшие 12 часов. В Управлении гражданской авиации Пакистана заявили, что работа авиаперевозчиков вернется к нормальному расписанию, когда ситуация в сфере безопасности стабилизируется, пишет «Интерфакс».

Согласно данным сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar24, самолеты, которые еще недавно летали над Пакистаном и Индией, изменили маршруты полетов.

Индия атаковала Пакистан в ночь на 7 мая. В Пакистане под удар попали пять населенных пунктов. Как минимум три человека погибли. Пакистан нанес ответный удар, а также заявил, что сбил два индийских истребителя.

Между Индией и Пакистаном — многолетний тлеющий конфликт. Отношения между странами резко ухудшились после нападения на туристов вблизи города Пахалгам, расположенного в контролируемой Индией части штата Джамму-и-Кашмир. Тогда погибли 26 человек. Индия связала нападение с Пакистаном.

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Следим за развитием событий в прямом эфире

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