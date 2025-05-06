Президент Польши заявил, что Трамп «увидел реальность» и способен усилить санкции против России, чтобы принудить ее к миру

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что «оказывает давление» на Дональда Трампа, добиваясь усиления санкции против России, чтобы заставить ее прекратить войну, пишет Politico.

Дуда назвал Трампа единственным, кто может заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров. «Америка может использовать различные экономические инструменты, чтобы заставить Россию уважать определенные действия», — сказал польский президент в интервью Axel Springer Global Reporters Network (частью этой сети является Politico).

По словам Дуды, Трамп «увидел реальность» после недавних дискуссий с Путиным и имеет «нужные инструменты», чтобы «блокировать фундаментальные интересы» российского президента. Он добавил, что некоторые из средств, которые доступны президенту США, «могут быть очень радикальными, очень жесткими», но Трамп «способен их реализовать».

Трамп неоднократно говорил, что, по его мнению, Владимир Путин хочет мира, однако после российского удара по Киеву в ночь на 24 апреля публично усомнился в этом и допустил введение вторичных санкций против России. В начале мая Bloomberg и Reuters сообщали, что американские чиновники подготовили для Трампа ряд вариантов по усилению экономического давления на Россию. По данным Reuters, эти меры направлены против «Газпрома» и других компаний, занимающихся природными ресурсами, но пока неясно, примет ли Трамп решение их ввести.

5 мая Трамп заявил, что США находятся «в хорошем положении», чтобы договориться с Россией и Украиной о завершении войны и сказал, что предложенное Владимиром Путиным трехдневное перемирие на 9 мая — это «очень много», если «знать, с чего мы начинали». Зеленский в ответ на предложение Путина заявил, что за «три, пять, семь дней» невозможно ни о чем договориться и призвал российские власти прекратить огонь на 30 дней.

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