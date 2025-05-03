Зеленский отверг предложение Путина установить перемирие на 9 мая. И призвал Россию согласиться на 30-дневное прекращение огня

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение президента РФ Владимира Путина установить перемирие на период с 8 по 11 мая в связи с празднованием 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает «Интерфакс-Украина».

Зеленский призвал российские власти согласиться на предложение установить прекращение огня на 30 дней. «Почему прекращение огня на 30 дней? Потому что невозможно за три, пять, семь дней ни о чем договориться», — сказал Зеленский во время общения с журналистами.

Президент Украины заявил, что предложение Путина о перемирии на 9 мая — это «больше театральная постановка с его стороны».

Потому что за два-три дня никакой план следующих шагов по окончанию войны построить невозможно. И поэтому это просто выглядит не очень серьезно или очень несерьезно. Играть для того, чтобы дать мягкую атмосферу выхода из изоляции Путину на 9 мая, и чтобы всем было комфортно, безопасно — тем лидерам, или друзьям, или партнерам Путина, которые приедут, по тем или иным причинам на Кремлевскую площадь на 9 мая, — помогать Путину никто не будет. Мы просто либо находимся в войне, либо Путин показывает, что он готов к прекращению огня, к первой части окончания войны.

Российские войска, как сообщили в конце апреля в Кремле, остановят все боевые действия с полуночи на 8 мая до полуночи на 11 мая в честь празднования 80-летней годовщины Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Владимир Зеленский в ответ на это предложил немедленное прекращение огня.