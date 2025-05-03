Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва в одностороннем порядке объявляла временное прекращение огня на Пасху и 9 мая, чтобы проверить, насколько Киев готов искать пути урегулирования конфликта между странами.

«Целью предложенного Россией пасхального перемирия, а также нынешней инициативы по объявлению перемирия на праздничные дни восьмого, девятого и десятого мая для нас является проверка готовности Киева к поиску путей для долгосрочного устойчивого мира между Россией и Украиной», — сказал Песков журналистам 3 мая (цитата по «Интерфаксу»).

Реакция властей Украины на инициативу России ввести перемирие — это тест на готовность Украины к миру. Мы, разумеется, будем ждать не двусмысленных, а окончательных заявлений, а главное, действий, направленных на деэскалацию конфликта в праздничные дни.

Представитель Кремля добавил, что «неготовность режима прямо ответить на сделанные Россией предложения ясно показывает, что идеологической основой сегодняшнего киевского режима является неонацизм».

Президент Украины Владимир Зеленский 3 мая отверг идею Владимира Путина, который в конце апреля объявил, что российские войска в одностороннем порядке прекратят боевые действия на период с 8 по 11 мая. По словам Зеленского, если Россия действительно готова говорить о реальном прекращении огня, то стороны должны поддержать предложение США установить перемирие на 30 дней. Ранее Украина поддержала инициативу США, а Россия выдвинула ряд условий для прекращения огня.

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