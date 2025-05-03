Reuters: США разработали санкции против «Газпрома» и российских банков

Власти США подготовили новые экономические санкции в отношении России, направленные против энергетического и банковского секторов, сообщило 2 мая агентство Reuters, ссылаясь на источники. По их словам, санкции направлены против «Газпрома» и других компаний, занимающихся природными ресурсами.

Как отмечает Reuters, разработанные санкции призваны оказать давление на Россию, чтобы заставить российские власти поддержать усилия президента США Дональда Трампа, который стремится завершить российско-украинскую войну.

Пока неясно, одобрит ли Трамп предложенные меры. «Это полностью его решение», — сказал один из американских чиновников.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джеймс Хьюитт заявил Reuters, что Трамп «с самого начала четко заявил, что привержен достижению полного и всеобъемлющего прекращения огня». «Мы не комментируем детали текущих переговоров», — сказал Хьюитт.

Министерство финансов США, которое вводит большинство американских санкций, не ответило на запрос Reuters.

Агентство Bloomberg сообщило 2 мая, что американские чиновники подготовили для Трампа несколько вариантов, как усилить экономическое давление на Россию из-за того, что Владимир Путин медлит с прекращением войны в Украине. Однако источники агентства не раскрывали, какие меры разработала администрация Трампа.

Более 70 американских сенаторов поддержали законопроект о «сокрушительных» санкциях против России. Законопроект предусматривает пошлины в размере 500% на импорт из стран, которые покупают у России нефть, газ или уран, а также санкции в отношении любой страны, покупающей российский уран.