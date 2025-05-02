Bloomberg: команда Трампа подготовила для него варианты по усилению экономического давления на Россию

Американские чиновники подготовили для президента США Дональда Трампа ряд вариантов по усилению экономического давления на Россию из-за того, что Владимир Путин медлит с прекращением войны в Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

В чем заключаются предложенные командой Трампа варианты — неизвестно. По словам собеседников Bloomberg, Трамп пока не принял решения, поскольку дипломатические усилия по завершению войны еще продолжаются. Любое решение, добавляют они, остается за президентом США.

В Совете национальной безопасности США и Госдепартаменте не ответили на запросы о комментариях. Представитель спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа также не ответил журналистам.

Дональд Трамп неоднократно говорил, что, по его мнению, Владимир Путин хочет мира, однако после российского удара по Киеву в ночь на 24 апреля усомнился в этом и допустил введение вторичных санкций. Госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что пока санкции не вводятся, потому что Вашингтон надеется завершить войну дипломатическим путем.

В начале апреля 50 из 100 сенаторов США представили двухпартийный законопроект о первичных и вторичных санкциях против России, если она откажется от переговоров о мире. Он предусматривает пошлины в размере 500% на импорт из стран, покупающих российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран, а также — санкции против любой страны, покупающей уран из России. 1 мая республиканец Линдси Грэм заявил, что законопроект о «сокрушительных» санкциях в отношении России поддержали 72 сенатора.