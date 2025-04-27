«Нам предстоит решить, хотим ли мы продолжать». Глава Госдепа назвал следующую неделю «критически важной» для переговоров по российско-украинской войне

США не вводят новые санкции против России, потому что надеются завершить российско-украинскую войну дипломатическим путем, рассказал госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в интервью NBC News, опубликованном 27 апреля.

«Потому что мы еще надеемся, что усилия [по завершению войны] сработают в дипломатическом ключе, и мы сможем сблизить позиции двух сторон. Как только вы начнете это делать [вводить санкции], вы будете отдаляться [от завершения войны]. Вы обрекаете себя на еще два года войны, и мы не хотим, чтобы это произошло», — заявил Рубио в ответ на соответствующий вопрос.

Говоря о возможных сроках достижения мирного соглашения между Россией и Украиной, глава Госдепа отметил, что «глупо» устанавливать какую-то определенную дату. Однако, по его словам, следующая неделя — с 28 апреля по 4 мая — будет иметь «критически важное» значение.

«Это будет критически важная неделя, эта неделя будет очень важной. На этой неделе нам предстоит решить, хотим ли мы продолжать участвовать в этом деле или пора сосредоточиться на других, не менее, а в некоторых случаях и более важных вопросах. Есть причины быть оптимистами, но есть, конечно, и причины быть реалистами. Мы близки, но недостаточно», — заявил госсекретарь.

США ведут отдельные переговоры с Россией и Украиной о завершении войны с середины февраля, но пока не смогли добиться согласия сторон на полное и долгосрочное прекращение огня.

Президент США Дональд Трамп и чиновники его администрации грозили, что если стороны в ближайшее время не придут к соглашению, Вашингтон введет санкции против России и выйдет из переговоров.

30 апреля Трамп будет отмечать 100 дней своего второго президентского срока. При этом в ходе предвыборной кампании он заявлял, что завершит российско-украинскую войну за 24 часа, если станет президентом США.

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Reuters опубликовал полный текст мирного плана США — а также ответ Украины и Европы на американские предложения Вот о чем говорится в этих документах