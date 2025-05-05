Президент США Дональд Трамп заявил во время выступления в Белом доме, что Соединенные Штаты находятся «в хорошем положении», чтобы договориться с Россией и Украиной о завершении войны. Видео выступления Трампа опубликовал в соцсети X аккаунт RapidResponse47, позиционирующий себя как официальный канал быстрого реагирования администрации президента США.

«Я думаю, что Россия с учетом падения цен на нефть… Я думаю, мы в хорошем положении, чтобы договориться. Они хотят договориться. Украина хочет договориться», — сказал Трамп, заявив, что Украина и Россия в ходе боевых действий «в среднем теряют пять тысяч человек в неделю».

Трамп также прокомментировал предложение России установить трехдневное перемирие в связи с празднованием 80-летия победы в Великой Отечественной войне:

Я думаю, что мы прошли долгий путь, и, возможно, что-то произойдет, надеемся, что произойдет. Как вы знаете, президент Путин только что объявил о трехдневном прекращении огня, что звучит не так уж много, но это очень много, если вы знаете, с чего мы начинали… У нас был президент, который три года не разговаривал с Путиным.

Во время своего выступления Трамп также заявил, что «многие знают», кто взорвал газопровод «Северный поток» и, по его словам, Россия к этому не причастна.

Согласно распоряжению президента РФ Владимира Путина, российские войска остановят все боевые действия с 8 по 11 мая в честь празднования 80-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 мая отверг идею России установить трехдневное перемирие и призвал Россию согласиться на 30-дневное прекращение огня. В Кремле заявили, что временные перемирия, которые предлагает Россия, — это «тест на готовность Украины к миру».

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