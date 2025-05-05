Жителей двух приграничных городов Сумской области призвали срочно эвакуироваться

Жителей городов Белополье и Ворожба Сумской области, которые находятся неподалеку от границы с Россией, призвали срочно эвакуироваться. Такой призыв в фейсбуке опубликовал глава Сумской районной администрации Михаил Мельник.

«Прошу жителей города Белополье и города Ворожба срочно эвакуироваться в безопасное место! Эвакуационные автобусы едут каждое утро в 8:00», — написал Мельник, не уточнив причин эвакуации.

Белополье и Ворожба находятся неподалеку от границы с Курской областью РФ в районе поселка Теткино. По данным российских провоенных телеграм-каналов, ВСУ в ночь на 5 мая предприняли новую попытку прорваться в российский регион в районе Теткино.

Приграничная Сумская область в ходе российско-украинской войны регулярно подвергается обстрелам. Ситуация ухудшилась на фоне вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024 года. В Сумской области ранее уже объявляли эвакуацию нескольких населенных пунктов, которые попадали в зону огневого поражения войск РФ.

Российским военным удалось практически полностью вытеснить ВСУ из приграничных районов Курской области только в марте 2025 года. В конце апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в марте, что, по данным украинской разведки, Россия готовит новое наступление в Сумской, Харьковской и Запорожской областях. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в апреле говорил, что российское наступление на Сумскую и Харьковскую области «уже началось».

Что сейчас происходит на границе Сумской и Курской областей

Война Тысяча сто шестьдесят седьмой день. Попытка прорыва ВСУ в Курской области. В Москве из-за парада отключают интернет

Что сейчас происходит на границе Сумской и Курской областей

Война Тысяча сто шестьдесят седьмой день. Попытка прорыва ВСУ в Курской области. В Москве из-за парада отключают интернет