Главком ВСУ заявил, что российское наступление на Сумскую и Харьковскую области «уже началось»

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью «Левому берегу» прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что российская армия готовит наступление на Сумскую и Харьковскую области.

«Я могу сказать, что президент абсолютно прав, и это наступление фактически уже началось. Потому что уже несколько дней, почти неделю, мы наблюдаем увеличение почти вдвое количества наступательных действий противника на всех основных направлениях», — сказал Сырский в интервью, опубликованном 9 апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в марте, что, по данным украинской разведки, Россия готовит новое наступление в Сумской, Харьковской и Запорожской областях. По мнению Зеленского, президент РФ Владимир Путин пытается выиграть время, затягивая переговоры об урегулировании войны, чтобы попытаться захватить еще больше украинских территорий.

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