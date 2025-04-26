Глава Генштаба РФ объявил о завершении операции по освобождению Курской области

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Об этом сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Герасимова, 26 апреля российские военные освободили от украинских подразделений последний населенный пункт на территории Курской области — село Горналь. Теперь российскими военными создается «зона безопасности» в Сумской области Украины, заявил глава Генштаба.

Герасимов также поблагодарил военных из КНДР, которые действовали «плечом к плечу» с российскими военными в Курской области и «показали стойкость и героизм».

Глава российского Генштаба утверждает, что за время боев в Курской области ВСУ потеряли более 76 тысяч военнослужащих.

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