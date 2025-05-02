CNN: по данным западной разведки, Путин сконцентрировался на «краткосрочных целях» удержания контроля над захваченными украинскими территориями

Новые разведданные, изученные американскими и западными чиновниками, свидетельствуют, что Владимир Путин, возможно, переключил свое внимание в войне на «более краткосрочные цели» укрепления влияния на территориях, захваченных Россией, пишет CNN со ссылкой на несколько источников.

Еще одной краткосрочной целью источники CNN называют стимулирование российской экономики, «находящейся в затруднительном положении». Как отмечает CNN, до этого, по оценке разведки, Путин считал, что текущая ситуация в войне складывается в его пользу, и у него есть нужные импульс и ресурсы.

По словам двух источников CNN, актуальные данные, свидетельствующие о возможном изменении мышления Путина, отразились на убежденности Дональда Трампа и его команды в том, что российский президент может быть готов к рассмотрению мирного соглашения.

Однако высокопоставленные американские чиновники по-прежнему скептически относятся к Путину и его утверждениям, что он хочет мирного соглашения, пишет CNN. Также есть «широко распространенное мнение», что даже если Россия согласится на перемирие, она может попытаться возобновить войну и попытаться захватить больше украинских территорий в долгосрочной перспективе. «Я полагаю, что он [Путин], возможно, думает, что может быть ближайшей разумной целью», — говорит высокопоставленный сотрудник западной разведки.

Другой источник CNN считает, что Россия ставит целью захватить как можно больше украинских территорий и «сделать Украину как можно более слабой», и любые изменения в мышлении Путина происходят из этого осознания.

Дональд Трамп неоднократно отмечал, что, по его мнению, Владимир Путин хочет мира, однако после российского удара по Киеву в ночь на 24 апреля высказал сомнения в этом. «Не было никаких причин для того, чтобы Путин в последние несколько дней запускал ракеты по гражданским районам, городам и поселкам. Это заставляет меня думать, что, возможно, он не хочет останавливать войну, он просто водит меня за нос», — написал Трамп, пригрозив России вторичными санкциями.

Однако пока США, как сказал госсекретарь Марко Рубио, не вводят новые санкции против России, потому что надеются завершить войну дипломатическим путем. В Госдепартаменте также сказали, что в рамках изменения подхода к переговорам по мирному соглашению больше не будут «летать по всему миру», чтобы выступать посредниками между Россией и Украиной и предложили двум странам «представить конкретные идеи о том, как этот конфликт закончится». Вашингтон и ранее заявлял, что выйдет из переговоров, если Москва и Киев не согласятся с конкретным планом по завершению войны.

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