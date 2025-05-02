В Госдепартаменте заявили, что США больше не будут «летать по всему миру по первому зову, чтобы выступать посредниками» на встречах России и Украины

США в рамках изменения подхода к переговорам по мирному соглашению больше не будут «летать по всему миру», чтобы выступать посредниками между Россией и Украиной, сказала пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс.

По словам Тэмми Брюс, госсекретарь США Марко Рубио «ясно дал понять», что «методология того, как США вносят свой вклад» в переговоры изменится в том, что они больше не будут посредниками. «Мы, безусловно, по-прежнему привержены этому и будем помогать и делать все, что можем. Но мы не собираемся летать по всему миру по первому зову, чтобы выступать посредниками на встречах», — сказала она, отвечая на вопрос, рассматривает ли Дональд Трамп введение вторичных санкций в отношении России.

Настало время для обеих сторон, по словам Тэмми Брюс, «представить и разработать конкретные идеи о том, как этот конфликт закончится». Она также добавила, что США «очевидно не снимают никаких санкций, которые сейчас действуют» в отношении России.

Госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News отметил, что позиции России и Украины «все еще немного далеки друг от друга». По его словам, «Путин не может захватить всю Украину, Украина не может отбросить Россию туда, где она была до 2014 года».

США, как сказал Рубио, не собираются отказываться от попыток достичь мирного соглашения и будут готовы помочь, но в какой-то момент Трамп «должен решить, сколько еще времени» он готов уделять этому вопросу, поскольку есть много «более важных проблем, происходящих по всему миру». «Не то чтобы война на Украине не важна, но я бы сказал, что то, что происходит с Китаем, важнее в долгосрочной перспективе для будущего мира», — добавил он.

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