CBS сообщил, что советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц покинет пост. По данным Fox News, он уже уволен

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц и его заместитель Алекс Вонг будут отправлены в отставку, сообщает CBS News со ссылкой на источники.

Ожидается, что Уолц и Вонг покинут свои посты 1 мая, говорят собеседники телеканала.

Один из источников, знакомый с ситуацией в Совете национальной безопасности, сказал, что президент США Дональд Трамп счел, что с «Сигналгейта» прошло достаточно времени, чтобы отставку Уолца и Вонга можно было представить как реорганизацию.

Ранее Трамп не решался увольнять советника, считая, что это могли расценить уступку внешнему давлению, сообщает CBS News.

Fox News утверждает, что Уолц и Вонг уже уволены. В свою очередь Politico пишет, что Трамп давно планировал уволить Уолтца, который утратил «доверие других чиновников администрации». По данным издания, «имена претендентов на замену обсуждаются в Западном крыле уже несколько недель». Источники Politico говорят, что Уолца может заменить Стив Уиткофф — спецпосланник президента США на Ближнем Востоке, который также участвует в переговорах о завершении российско-украинской войны и регулярно встречается с Владимиром Путиным.

Официально об отставке Уолца и Вонга пока не сообщалось.

Главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта рассказал, что его добавили в групповой чат в Signal, в котором чиновники Белого дома обсуждали нанесение ударов по позициям йеменских хуситов. В чате состояли 18 человек — в том числе советник президента по нацбезопасности Майк Уолц.

После этого чиновникам администрации Трампа пришлось отвечать на вопросы о безопасности перед демократами в сенате и пояснять, что военные планы в чате не обсуждались. Уолц взял на себя ответственность за создание чата, но при этом уверял, что Голдберга в списке его контактов не было.

Позже выяснилось, что Уолц добавил Голдберга в чат, из-за того, что за несколько месяцев до этого сохранил его номер телефона в своей записной книжке в айфоне под именем другого человека.

Трамп ранее говорил, что не будет увольнять участников чата.

Подробности «Сигналгейта»

Белый дом выяснил, как главред The Atlantic попал в закрытый чат команды Трампа в Signal. Айфон Майка Уолца случайно сохранил номер телефона журналиста под чужим именем

Подробности «Сигналгейта»

Белый дом выяснил, как главред The Atlantic попал в закрытый чат команды Трампа в Signal. Айфон Майка Уолца случайно сохранил номер телефона журналиста под чужим именем