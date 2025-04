Белый дом выяснил, как главред The Atlantic попал в закрытый чат команды Трампа в Signal. Айфон Майка Уолца случайно сохранил номер телефона журналиста под чужим именем

Главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг Skip Bolen / Getty Images

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц в марте добавил главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга в закрытый чат в мессенджере Signal, где обсуждалась атака на йеменских хуситов, из-за того, что за несколько месяцев до этого сохранил его номер телефона в своей записной книжке в айфоне под именем другого человека. Это выяснилось в ходе внутреннего расследования, проведенного Белым домом, сообщила 6 апреля газета The Guardian, ссылаясь на источники. Информацию подтвердили источники CBS News. Белый дом это не комментировал.

Внутреннее расследование, которое провел отдел информационных технологий Белого дома, показало «серию усугубляющих [ситуацию] промахов, которые начались во время кампании 2024 года и оставались незамеченными до тех пор, пока Уолц не создал групповой чат в прошлом месяце», пишет The Guardian.

Источники, осведомленные о результатах внутреннего расследования, рассказали, что все началось с того, что Джеффри Голдберг в октябре 2024 года попросил предвыборный штаб Дональда Трампа дать комментарий для статьи, в которой Трампа критиковали из-за его слов о раненых военных.

Дальше события, по данным источников, развивались следующим образом:

предвыборный штаб Трампа переслал письмо Голдберга тогдашнему пресс-секретарю Трампа Брайану Хьюзу;

Хьюз скопировал письмо Голдберга, в том числе блок с подписью, где был номер телефона журналиста, и направил его Майку Уолцу, чтобы проинформировать о подготовке статьи;

айфон Уолца сохранил телефонный номер Голдберга, упомянутый в телефонном письме, как новый номер Брайана Хьюза.

После этого, как отмечает CBS News, Уолц регулярно звонил и отправлял сообщения Хьюзу. При этом телефон советника Трампа не путал номера Голдберга и Хьюза до тех пор, пока Уолц не оказался в Джидде в Саудовской Аравии в марте (там США проводили переговоры с Россией и Украиной). Расследование показало, что ни у Уолца, ни у Хьюза не было прямых контактов с Голдбергом.

Уолц 13 марта попытался добавить Хьюза, занимающего пост представителя Совета национальной безопасности, в чат в Signal, где высокопоставленные американские чиновники обсуждали атаку по хуситам, но вместо этого пригласил Голдберга. В чате Голдберг был под инициалами JG, но никто из членов команды Трампа этого не заметил, рассказали источники. По словам одного из собеседников CBS News, администрация не знала о том, что Голдберг присутствует в конфиденциальном чате, пока The Atlantic не обратился в Белый дом за комментариями за пару часов до публикации своего материала.

После случившегося Уолц заявил, что никогда не встречался и не общался с Голдбергом. Участники внутреннего расследования Белого дома не смогли выяснить, насколько Уолц и Голдберг были связаны. Голдберг заявил в комментарии The Guardian: «Я не собираюсь комментировать свои отношения с Майком Уолцом, кроме того, что я знаю его и разговаривал с ним».

По словам источников, Дональд Трамп получил результаты внутреннего расследования в конце марта, после чего решил не увольнять Уолца. Как пишет The Guardian, Трамп «ненадолго задумался об увольнении», но его больше возмутило не то, что Уолц обсуждал военную операцию в Signal, а то, что у него был номер телефона журналиста The Atlantic. Газета указывает, что президент США «презирает» The Atlantic. В итоге Трамп отказался от планов увольнять Уолца, поскольку не хотел, чтобы журналисты думали, что добились отставки высокопоставленного чиновника. Трамп принял извинения Уолца и публично защищал его в связи с историей, которую стали называть «Сигналгейтом».

подробнее о «сигналгейте»

Неделю назад выяснилось, что команда Трампа обсуждала военные тайны в Signal. Это были нелегкие семь дней для участников чата Цепочка событий о последствиях «Сигналгейта»

подробнее о «сигналгейте»

Неделю назад выяснилось, что команда Трампа обсуждала военные тайны в Signal. Это были нелегкие семь дней для участников чата Цепочка событий о последствиях «Сигналгейта»