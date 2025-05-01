Трамп заявил, что Уолца назначат постпредом США при ООН. СМИ сообщали о его грядущей отставке из-за «Сигналгейта»

Советник по национальной безопасности Майк Уолц будет назначен постпредом Соединенных Штатов при ООН, сообщил президент США Дональд Трамп.

«Со времени службы в военной форме на поле боя, в конгрессе и в качестве моего советника по национальной безопасности Майк Уолц упорно трудился, чтобы поставить интересы нашей страны на первое место. Я знаю, что он будет делать то же самое в своей новой роли», — написал Трамп.

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио будет временно исполнять обязанности советник президента по нацбезопасности. При этом он продолжит руководить Госдепартаментом.

О грядущей отставке Майка Уолца с поста советника президента США по национальной безопасности днем 1 мая сообщили американские телеканалы и издания. По их информации, отставка связана с — скандалом из-за утечки конфиденциальной информации о деятельности Белого дома в чат в Signal, куда случайно пригласили главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга.

Politico сообщало, что Дональд Трамп давно планировал уволить Уолтца, который утратил «доверие других чиновников администрации». По данным издания, «имена претендентов на замену обсуждаются уже несколько недель».

Источники Politico говорили, что Уолца может заменить Стив Уиткофф — спецпосланник президента США на Ближнем Востоке, который также участвует в переговорах о завершении российско-украинской войны и регулярно встречается с Владимиром Путиным. По данным Axios, он не заинтересован в этой работе.

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